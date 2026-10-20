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CapaAgroComércio Exterior

Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 08:43

México suspende importação avícola do Brasil após surto de Newcastle em granja de SC

Caso foi identificado em uma granja comercial de frangos de corte no município de Nova Itaberaba, no estado de Santa Catarina

Caso foi identificado em uma granja comercial de frangos de corte no município de Nova Itaberaba, no estado de Santa Catarina

Wenderson Araujo/Trilux/CNA/JC
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Agências
O México anunciou na segunda-feira, 19, a suspensão das importações de produtos avícolas do Brasil, um de seus principais fornecedores de carne de frango, após a confirmação de um surto da doença de Newcastle em uma granja brasileira. A Secretaria de Agricultura do México informou, em comunicado, que a medida foi tomada depois que o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil confirmou casos da enfermidade em uma granja comercial de frangos de corte no município de Nova Itaberaba, no estado de Santa Catarina.

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