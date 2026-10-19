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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 17:06

Exportadoras negociam até 60 mil toneladas de arroz, estima Irga

Semeadura do arroz alcançou 36,83% da área prevista no RS até 15 de outubro, mas chuvas provocam atrasos em parte das regiões produtoras

Semeadura do arroz alcançou 36,83% da área prevista no RS até 15 de outubro, mas chuvas provocam atrasos em parte das regiões produtoras

MANUEL AFFONSO/IRGA/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A retomada das compras de arroz para exportação no Rio Grande do Sul pode ter movimentado entre 50 mil e 60 mil toneladas nos últimos dias, segundo estimativa do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). As negociações, realizadas por três tradings a aproximadamente R$ 90,00 por saca no porto, ajudaram a conter a pressão de queda sobre os preços em um momento de baixa procura no mercado interno. A reação, entretanto, ainda não representa uma recuperação da rentabilidade dos produtores, que recebem valores menores após os descontos de transporte e outras despesas.

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