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CapaAgroTrabalho

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 17:53

Indústria de proteína animal prevê custos maiores com fim da 6x1

Entidades da indústria de proteína animal preveem aumento de custos com a nova jornada e apontam dificuldades para ampliar equipes

Entidades da indústria de proteína animal preveem aumento de custos com a nova jornada e apontam dificuldades para ampliar equipes

Dália/Divulgação/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC) que encerra a escala de seis dias de trabalho por um de descanso e reduz a jornada semanal mobiliza entidades do agronegócio. Na indústria de proteína animal, representantes apontam dificuldades para contratar e preveem aumento de custos, com possíveis efeitos sobre a oferta e os preços dos alimentos.

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