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CapaAgroBiocombustíveis

Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 16:59

Be8 começa a receber trigo para nova indústria em Passo Fundo

Nova indústria da Be8 terá capacidade para processar 525 mil toneladas de cereais por ano.

Nova indústria da Be8 terá capacidade para processar 525 mil toneladas de cereais por ano.

Be8/DIVULGAÇÃO/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A Be8 começou a receber trigo para abastecer sua nova indústria de etanol e glúten vital, em construção em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul. As primeiras entregas acompanham o início da colheita do cereal no Estado e marcam uma nova etapa do empreendimento, que receberá investimentos superiores a R$ 1,5 bilhão. Os grãos estão sendo armazenados na estrutura definitiva da unidade, com capacidade estática para 160 mil toneladas, enquanto as obras avançam para a conclusão, prevista para dezembro.

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