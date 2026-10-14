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CapaAgroFruticultura

Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 17:57

RS lidera exportações de maçã em safra recorde no Brasil

Florada dos pomares de macieiras marca o início de um novo ciclo produtivo, após safra recorde no Brasil

Florada dos pomares de macieiras marca o início de um novo ciclo produtivo, após safra recorde no Brasil

ABPM/DIVULGAÇÃO/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
O Rio Grande do Sul liderou as exportações brasileiras de maçã em 2026, com quase 80% dos embarques nacionais, em uma temporada marcada pela maior safra da história do País. A produção gaúcha cresceu cerca de 69%, passando de aproximadamente 420 mil para 710 mil toneladas, enquanto a colheita brasileira alcançou o recorde de 1,6 milhão de toneladas, segundo a Associação Brasileira de Produtores de Maçã (ABPM).

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