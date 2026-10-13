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CapaAgroSafra De Inverno

Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 19:19

Canola ganha protagonismo com a expansão de biocombustíveis no RS

Cerimônia reuniu um grupo de lideranças políticas, empresariais e técnicas do agronegócio gaúcho e nacional

Cerimônia reuniu um grupo de lideranças políticas, empresariais e técnicas do agronegócio gaúcho e nacional

Fabiano Bernardes/Especial/JC
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JC
JC
Fabiano Bernardes, especial para o JC

O município de Ijuí, no Noroeste do Rio Grande do Sul, foi palco nesta terça-feira (13) da primeira Abertura Nacional da Colheita da Canola e Carinata. Neste ano, a área destinada à canola no Estado chega a 353.397 hectares, ante 174.394 hectares no ano anterior. A produção inicialmente projetada é de aproximadamente 572 mil toneladas, com produtividade média estimada em 1.619 quilos por hectare. Os dados da Emater-RS dão o tom da importância da cultura para o desenvolvimento de outra grande aposta da indústria gaúcha, a de biocombustíveis.

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