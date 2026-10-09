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CapaAgroProtagonismo Feminino

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 16:03

Mulheres são 40% dos decisores rurais em levantamento da Serasa

Estudo da Abag aponta avanços da participação feminina na gestão das propriedades rurais

Estudo da Abag aponta avanços da participação feminina na gestão das propriedades rurais

Andreia Santos/Arquivo Pessoal/Divulgação/Cidades
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
As mulheres representam 40% de um universo de 10,7 milhões de produtores rurais classificados como responsáveis por decisões nos negócios do campo, segundo levantamento da Serasa Experian divulgado pela Associação Brasileira do Agronegócio (Abag). O estudo também identifica avanços na participação feminina na propriedade rural, na qualificação profissional e no uso de tecnologias ao longo da última década.

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