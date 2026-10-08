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CapaAgroCombustíveis

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 15:34

Diesel segue escasso no RS apesar de melhora no fornecimento

Com escassez de diesel, produtores rurais gaúchos têm dificuldade para a implantação da lavoura de arroz às vésperas do início da semeadura da soja

Com escassez de diesel, produtores rurais gaúchos têm dificuldade para a implantação da lavoura de arroz às vésperas do início da semeadura da soja

CNA Agro/Divulgação/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
Apesar de uma melhora no abastecimento de óleo diesel no Rio Grande do Sul, produtores rurais ainda enfrentam dificuldades para conseguir combustível, especialmente o S500. Há relatos de entregas que demoram até 15 dias, limitações de volume e localidades onde o produto continua indisponível. A situação preocupa a Federação da Agricultura do Estado (Farsul), que alerta para o risco de aumento da pressão sobre a oferta na segunda quinzena de outubro, quando o plantio da safra de verão deve ganhar intensidade.

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