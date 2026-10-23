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CapaAgroSustentabilidade

Publicada em 23 de Outubro de 2026 às 16:41

Sustentabilidade ganha espaço nas lavouras de tabaco do Sul

Reflorestamento, adubação verde e novas tecnologias transformam o manejo das lavouras e aproximam produção e preservação ambiental

Reflorestamento, adubação verde e novas tecnologias transformam o manejo das lavouras e aproximam produção e preservação ambiental

Gelson Pereira/Divulgação/JC
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Marina Mugnol
Marina Mugnol
À medida que produtores passaram a aliar preservação dos recursos naturais à busca por eficiência e rentabilidade, novos tipos de manejo associados à sustentabilidade têm ganhado mais espaço nas atividades no campo. Na cadeia do tabaco no Sul do País, região que concentra 96% da produção nacional, técnicas antes rotineiras nas lavouras começaram a dar lugar a novos tipos de manejo mais preocupados com o meio ambiente. Exemplo disso é a prática de reflorestamento nas propriedades, que mantém foco a preservação da mata nativa e, ao mesmo tempo, na geração de renda para o produtor.

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