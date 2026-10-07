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CapaAgroGripe Aviária

Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 14:38

Varredura no entorno de foco de gripe aviária em Selbach deve terminar hoje

Equipes da vigilância e defesa sanitária animal fizeram trabalho de orientação em escolas de Selbach

Equipes da vigilância e defesa sanitária animal fizeram trabalho de orientação em escolas de Selbach

SEAPI/DIVULGAÇÃO/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
Uma força-tarefa com mais de 20 profissionais deve concluir nesta quarta-feira (7) a varredura no raio de três quilômetros do foco de gripe aviária confirmado em Selbach, no Alto Jacuí. Cinco equipes percorrem propriedades da região em busca de sinais que possam indicar novas suspeitas da doença. Mesmo após o fim desta etapa, o monitoramento continuará sendo realizado por equipes locais.

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