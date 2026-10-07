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CapaAgroFumicultura

Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 11:36

Vera Cruz recebe Abertura da Colheita do Tabaco em novembro

Rio Grande do Sul colheu 287 mil toneladas de tabaco na safra 2025/2026

Rio Grande do Sul colheu 287 mil toneladas de tabaco na safra 2025/2026

Sinditabaco/Divulgação/JC
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O município de Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo, será sede da oitava edição da Abertura da Colheita do Tabaco no Rio Grande do Sul. O evento está marcado para 6 de novembro, na propriedade do produtor Alceu Tornquist, na localidade de Linha Progresso.

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