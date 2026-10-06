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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 16:41

RS confirma gripe aviária em aves de subsistência em Selbach

Cerca de 70 aves foram eliminadas em Selbach depois da confirmação de um foco de gripe aviária

Cerca de 70 aves foram eliminadas em Selbach depois da confirmação de um foco de gripe aviária

Levino Bassi/Embrapa Suínos e Aves/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
O Rio Grande do Sul confirmou um caso de gripe aviária em aves de subsistência em Selbach, no Alto Jacuí. O foco, identificado em uma criação doméstica, não envolve granja comercial e não provoca restrições à produção, à comercialização e ao consumo de carne de frango e ovos.

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