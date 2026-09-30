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Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 18:13

Colheita da canola começa a colocar à prova expansão da cultura no RS

Área de canola mais que dobrou nesta safra no RS; produção pode chegar a 572 mil toneladas

Área de canola mais que dobrou nesta safra no RS; produção pode chegar a 572 mil toneladas

WENDERSON ARAUJO/CNA/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A abertura nacional da colheita da canola e da carinata ocorrerá no dia 13 de outubro, em Ijuí, durante evento promovido pela 3tentos e pela Associação Brasileira dos Produtores de Canola (Abrascanola). A cerimônia ocorrerá na propriedade do produtor Antenor Vione, às 14h, e terá colheita simbólica e apresentação dos grãos. Em caso de chuva, será transferida para a Casa da 3tentos, na Expofest.

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