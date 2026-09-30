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CapaAgroCarne Bovina

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 17:08

China sobretaxa carne brasileira e setor tenta evitar nova trava em 2027

Indústria reduziu embarques à China após cota ser comprometida e agora se prepara para retomar vendas destinadas ao mercado chinês em 2027

Indústria reduziu embarques à China após cota ser comprometida e agora se prepara para retomar vendas destinadas ao mercado chinês em 2027

DIPOA SEAPDR/DIVULGA??O/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A China começou a aplicar tarifa adicional de 55% sobre a carne bovina brasileira depois de esgotada a cota estabelecida para 2026. O limite de 1,106 milhão de toneladas foi oficialmente alcançado na terça-feira (29), e cerca de 16 mil toneladas embarcadas pelo Brasil em agosto ainda devem chegar àquele mercado em outubro, ficando sujeitas à sobretaxa, segundo estimativa da consultoria Safras & Mercado.

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