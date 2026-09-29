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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 17:59

Dália obtém habilitação para exportar produtos avícolas à China

Planta de Arroio do Meio abate 50 mil frangos por dia e deve começar a exportar para a China até o fim de outubro

Planta de Arroio do Meio abate 50 mil frangos por dia e deve começar a exportar para a China até o fim de outubro

DÁLIA ALIMENTOS/DIVULGAÇÃO/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A Dália Alimentos recebeu autorização da China para exportar produtos avícolas produzidos no frigorífico de Palmas, distrito de Arroio do Meio. A unidade gaúcha foi uma das quatro habilitadas nesta terça-feira (29), após missão sanitária chinesa que inspecionou frigoríficos brasileiros neste mês. As demais autorizações contemplam outra planta de aves, em Minas Gerais, e duas de bovinos, em Minas Gerais e Pernambuco.

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