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CapaAgroTriticultura

Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 17:10

Embrapa e empresas vão criar padrão para trigo de baixo carbono

Programa Trigo Baixo Carbono pretende medir as emissões nas lavouras e criar selo para oferecer maior competitividade ao grão certificado

Programa Trigo Baixo Carbono pretende medir as emissões nas lavouras e criar selo para oferecer maior competitividade ao grão certificado

EMBRAPA TRIGO/DIVULGAÇÃO/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A Embrapa Trigo lançará em 11 de novembro, em São Paulo, o Programa Trigo Baixo Carbono, em parceria com Cotrijal, Be8, Bunge e UPL. Ao longo de quatro anos, a iniciativa pretende medir as emissões associadas ao cultivo em diferentes regiões do País e criar um protocolo de certificação. O trabalho deverá levar à concessão de um selo para o trigo que atender aos critérios estabelecidos. A expectativa é que essa identificação torne o produto mais competitivo e abra oportunidades de valorização para o agricultor.

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