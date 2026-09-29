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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 09:58

Plantio de milho avança no RS, mas clima mantém alerta para a safra

Alta das temperaturas favorece plantio, mas riscos persistem no Estado

Alta das temperaturas favorece plantio, mas riscos persistem no Estado

José Schafer/Emater/RS-Ascar/Divulgação/JC
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Marina Mugnol
Marina Mugnol
O plantio de milho avançou no Rio Grande do Sul nos últimos dias e já alcança aproximadamente 68% dos 896.401 hectares previstos para a cultura na safra de grãos de verão 2026/2027. Segundo o Informativo Conjuntural da Emater/RS-Ascar, nas áreas já semeadas predominam as fases de germinação, emergência e desenvolvimento vegetativo inicial, favorecidas pela elevação das temperaturas.

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