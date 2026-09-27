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CapaAgroCombustíveis

Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 11:26

RS deve receber 14 milhões de litros de diesel para amenizar crise, diz Farsul

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustíveis (ANP) conseguiu a liberação de 14 milhões de litros de diesel S500

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustíveis (ANP) conseguiu a liberação de 14 milhões de litros de diesel S500

john deere/divulgação/jc
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Após mais de duas semanas de crise no abastecimento de óleo diesel para os produtores rurais do Rio Grande do Sul, cresce a expectativa por uma solução nos próximos dias. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Combustíveis (ANP) conseguiu, neste final de semana, a liberação de 14 milhões de litros de diesel S500 — que estava em falta desde a semana passada — com a Petrobras, segundo o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Velho Lopes.

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