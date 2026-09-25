Charolês tem 60 animais em pista de julgamento em Bagé

A Exposição Nacional do Charolês vai até o dia 27 de setembro de 2026, no Parque de Exposições Visconde de Ribeiro Magalhães, dentro da programação da 113ª Expofeira de Bagé. Promovido pela Associação Brasileira de Criadores de Charolês (ABCC), o evento conta com o apoio da Associação e Sindicato Rural de Bagé.
Na manhã de quinta-feira, o Dia de Campo da Embrapa Pecuária Sul abriu a programação técnica. A unidade realiza, desde 2017, as Provas de Avaliação a Campo (PAC) e de Eficiência Alimentar (PEC). Durante o evento, foi apresentado o novo equipamento GreenFeed, que irá medir, já para a próxima prova, a emissão de gases dos animais, contribuindo para garantir a sustentabilidade da raça. Com a PAC, os pecuaristas podem comparar reprodutores e identificar animais superiores para a produção de gado a pasto.
A raça volta a Bagé depois de muitos anos de ausência, mostrando aos criadores da região da Campanha o novo direcionamento zootécnico, com animais precoces e com boa facilidade de parto, oferecendo um ganho de 20 a 30 quilos a mais na desmama.
Nesta sexta-feira (25), está sendo realizado o julgamento da raça. O trio de jurados é composto por Joal Brazzale Leal, pesquisador aposentado da Embrapa e referência em pecuária de corte e seleção genética, Joaquim Francisco Mesquita da Costa, criador e 1º secretário da ABCC, e Álvaro Moraes da Fonseca Neto, que é o atual coordenador da prova de avaliação a campo da Embrapa. O julgamento conta com a apresentação de 60 animais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O julgamento terá transmissão pelo canal da Associação Brasileira dos Criadores de Charolês no YouTube.
Na programação desta sexta também haverá espaço para confraternização no “Charolês Brasa & Fogo”, um happy hour onde será servida carne de animal puro produzido e terminado exclusivamente a pasto no Rio Grande do Sul. No sábado (26), estudantes e professores das Ciências Agrárias de Bagé e região poderão conhecer, com teoria e prática, o Charolês e o conceito de raças continentais.
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