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CapaAgroMeio Ambiente

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 17:42

Projeto busca usar arroz gaúcho no combate às mudanças climáticas

Iniciativa combina manejo de arroz irrigado e aplicação de pó de rocha

Iniciativa combina manejo de arroz irrigado e aplicação de pó de rocha

Eduardo Rocha/Divulgação/JC
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Marina Mugnol
Marina Mugnol
Na condição de maior produtor de arroz em casca do Brasil, com uma produção média de 7,9 milhões de toneladas entre 2020 e 2022, segundo a Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Rio Grande do Sul recebe agora uma chance de transformar um dos principais problemas associados ao cultivo do cereal em áreas irrigadas: a emissão de gases de efeito estufa.

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