Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaAgroSuinocultura

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 15:13

Rio Grande do Sul recebe missão da Coreia do Sul para avaliação sanitária da cadeia produtiva de suínos

Equipe visitou granja no Estado como parte do processo de avaliação para exportação de carne in natura ao mercado asiático

Equipe visitou granja no Estado como parte do processo de avaliação para exportação de carne in natura ao mercado asiático

Ascom Seapi/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
O Rio Grande do Sul recebeu nesta semana uma missão técnica da Coreia do Sul para avaliação da cadeia produtiva de suínos. A programação incluiu visita a uma granja comercial, na região do Vale do Taquari, para verificação dos sistemas oficiais de defesa sanitária animal e dos procedimentos adotados na produção destinada ao mercado externo

Notícias relacionadas