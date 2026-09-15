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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 18:10

Pelo menos 80 produtores já solicitaram plantio antecipado de soja no Rio Grande do Sul

Sojá poderá começar a ser semeada nesta terça-feira por agricultores autorizados pela Secretaria Estadual da Agricultura

Sojá poderá começar a ser semeada nesta terça-feira por agricultores autorizados pela Secretaria Estadual da Agricultura

Alencar Rugeri/Emater/Divulgação/JC
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Ana Stobbe
Ana Stobbe Repórter
O plantio de soja está autorizado a partir desta terça-feira (15) no Rio Grande do Sul para produtores rurais que solicitaram a semeadura antecipada à Secretaria Estadual da Agricultura (Seapi). O período habitual do plantio neste ciclo seria de 1º de outubro de 2026 a 28 de janeiro de 2027, mas pelo menos 80 agricultores já pediram formalmente para iniciar o cultivo da leguminosa antes disso.

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