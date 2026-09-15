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CapaAgroSafra 2026

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 17:10

IBGE projeta que safra 2026 alcançará 352,9 milhões de t, 2% maior ante 2025

Arroz, milho e soja são destaque na estimativa de produção

Arroz, milho e soja são destaque na estimativa de produção

Fernando Dias/Ascom Seapi/Divulgação/JC
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Agências
A safra agrícola de 2026 deve totalizar 352,9 milhões de toneladas, 6,8 milhões de toneladas a mais que o desempenho de 2025, um aumento de 2,0%. Os dados são do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola de abril, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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