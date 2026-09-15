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CapaAgroAvicultura

Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 16:25

Exportações de frango do RS crescem 38,7% em agosto

Faturamento de agosto cresceu 58,4% em receita

Faturamento de agosto cresceu 58,4% em receita

Mapa/Divulgação/JC
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Marina Mugnol
Marina Mugnol
As exportações gaúchas de carne de frango alcançaram 61,202 mil toneladas em agosto, alta de 38,7% em relação às 44,115 mil toneladas embarcadas no mesmo mês de 2025. No acumulado dos primeiros oito meses do ano, o Estado exportou 493,8 mil toneladas, crescimento de 12,5% ante o mesmo período do ano passado, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

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