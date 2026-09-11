Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaAgroCarne Bovina

Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 15:24

Governo aguarda auditoria de europeus na produção da carne bovina para destravar exportações

Normas de antimicrobianos são entrave para vendas à Europa

Normas de antimicrobianos são entrave para vendas à Europa

ABIEC/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Agências
O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) espera que a União Europeia conduza uma auditoria in loco para verificar os protocolos de prevenção do uso inadequado de antimicrobianos na produção de carne bovina do Brasil
Os europeus já sinalizaram que farão a inspeção, mas ainda não fecharam uma data com as autoridades brasileiras, segundo disse à reportagem um membro do governo Lula. Ele preferiu falar sob reserva por discutir temas sensíveis. 

Notícias relacionadas