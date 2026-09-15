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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 16:12

Crédito rural encolhe quase 26% em um ano e acende alerta para safra, câmbio e preço dos alimentos

Levantamento da Farsul mostra retração ainda mais forte no Rio Grande do Sul

Levantamento da Farsul mostra retração ainda mais forte no Rio Grande do Sul

Wenderson Araujo/CNA/Divulgação/JC
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Agências
O financiamento à produção agropecuária no Brasil encolheu 25,8% em 12 meses, segundo nota técnica divulgada pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul). De acordo com dados do Banco Central, a área custeada com crédito rural passou de 34,2 milhões de hectares em julho de 2025 para 25,4 milhões de hectares em julho de 2026.

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