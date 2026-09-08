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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 19:29

Abimaq e Simers têm leituras opostas de negócios na Expointer

Dirigente da Abimaq aponta que intenções de negócios na mostra gaúcha equivalem a 48 dias de faturamento do setor inteiro

Dirigente da Abimaq aponta que intenções de negócios na mostra gaúcha equivalem a 48 dias de faturamento do setor inteiro

CLAUDIO MEDAGLIA/ESPECIAL/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
Os levantamentos de Abimaq e Simers sobre o desempenho de máquinas e implementos agrícolas na 49ª Expointer apontam em direções opostas. Enquanto a entidade nacional registrou queda de 25% nas intenções de compra entre os fabricantes associados que participaram da pesquisa, o sindicato gaúcho apurou crescimento de cerca de 45%, para R$ 5,46 bilhões, a partir das informações dos agentes financeiros presentes na feira.

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