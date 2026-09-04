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CapaAgroEndividamento Rural

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 09:42

Renegociação não basta para tirar produtor do ciclo de endividamento

Capacidade de gerar caixa nas próximas safras será decisiva para mostrar se a renegociação recuperou as condições de pagamento

Capacidade de gerar caixa nas próximas safras será decisiva para mostrar se a renegociação recuperou as condições de pagamento

Tony Oliveira/Divulgação/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
Renegociar uma dívida rural não significa necessariamente recuperar a capacidade de pagá-la. Depois das sucessivas reestruturações de débitos realizadas no Rio Grande do Sul, o teste estará no caixa das propriedades: os novos prazos precisarão ser compatíveis com a renda da atividade e permitir que o produtor volte a amortizar efetivamente o principal.

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