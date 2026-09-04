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CapaAgroPecuária De Corte

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 16:40

Missão aos EUA busca preparar pecuária gaúcha para novo ciclo

Five Rivers opera 13 confinamentos nos Estados Unidos, com capacidade simultânea para mais de 865 mil bovinos; uma das unidades integra o roteiro da missão gaúcha

Five Rivers opera 13 confinamentos nos Estados Unidos, com capacidade simultânea para mais de 865 mil bovinos; uma das unidades integra o roteiro da missão gaúcha

SEBRAE-RS/DIVULGAÇÃO/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A primeira missão técnica internacional do Sebrae RS voltada exclusivamente à pecuária de corte levará, entre 26 de setembro e 3 de outubro, um grupo de 15 participantes ao Colorado, nos Estados Unidos, para uma imersão em um dos principais polos mundiais da cadeia da carne bovina. A comitiva terá dez empresários rurais, um representante da indústria frigorífica, um da Fapergs e três do Sebrae RS.

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