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CapaAgroOrizicultura

Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 17:11

Arroz sobe 22% no RS com redução da oferta e maior retenção

Possibilidade de novo corte de área na próxima safra e redução de oferta no Mercosul aquece o mercado

Possibilidade de novo corte de área na próxima safra e redução de oferta no Mercosul aquece o mercado

Lanzetta/Embrapa/Divulgação/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
Com agências

O preço do arroz ao produtor no Rio Grande do Sul subiu 22% em cerca de seis semanas, em um movimento de recuperação sustentado pela redução da oferta disponível, maior retenção do produto no campo e necessidade de reposição de estoques pela indústria. A saca de 50 quilos passou de R$ 60,33 em 1º de julho para R$ 73,60 em 13 de agosto, segundo levantamento da Consultoria Agro do Itaú BBA.

A reação ocorre depois de um período de forte pressão sobre as cotações e começa a mudar a dinâmica de comercialização. Conforme a consultoria, estoques mais enxutos e a decisão de produtores de restringir as vendas levaram compradores a atuar de forma mais ativa. Ao mesmo tempo, o mercado começa a incorporar expectativas de nova redução da produção brasileira na safra 2026/2027 e de menor disponibilidade de arroz no Mercosul.

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