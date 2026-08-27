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CapaAgroAnálise

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 18:05

Consultoria aponta que El Niño pode abrir janela de oportunidade para o agro gaúcho

Sócio da Bateleur, Caio Debiasi visitou a sede do JC nesta quinta-feira

Sócio da Bateleur, Caio Debiasi visitou a sede do JC nesta quinta-feira

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Juliano Tatsch
Juliano Tatsch Editor-assistente
A notícia de que o El Niño deste ano seria de grande intensidade causou de imediato grande preocupação no Rio Grande do Sul ainda se recuperando da tragédia climática ocorrida em maio de 2026. Entre os setores da economia mais afetados na ocasião, o agronegócio, porém, pode acabar se beneficiando com o fenômeno climático neste ano. É isso que aponta o estudo Cenário do Agronegócio: Brasil e Rio Grande do Sul realizado pela consultoria Bateleur e apresentado na tarde desta feira pelo sócio da Bateleur, Caio Debiasi em visita à sede do Jornal do Comércio, onde foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero, e pelo diretor comercial, Guilherme Bunse.

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