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CapaAgroDescarbonização

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 17:04

Manejo de fertilizantes pode reduzir emissões sem afetar produtividade

Dose, momento e forma de aplicação estão entre os fatores que interferem nas emissões associadas à adubação nitrogenada, segundo a Embrapa

Dose, momento e forma de aplicação estão entre os fatores que interferem nas emissões associadas à adubação nitrogenada, segundo a Embrapa

Luiz Henrique Magnante/Embrapa/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
Reduzir as emissões associadas aos fertilizantes depende tanto de como eles são fabricados quanto de como são usados na lavoura. No campo, escolher o produto adequado, acertar a quantidade e aplicá-lo no momento correto pode diminuir a liberação de gases de efeito estufa sem comprometer a produtividade.

O tema ganhou uma nova ferramenta de mensuração com o lançamento da CarbonCalc, plataforma da Yara que calcula o impacto associado ao uso de fertilizantes de menor pegada de carbono. Segundo estimativa atualizada pela empresa, cerca de 470 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) deixaram de ser emitidas no Brasil entre janeiro e agosto com a utilização desses produtos.

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