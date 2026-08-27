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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 15:31

Sicoob chega à Expointer com R$ 530 milhões prospectados

Sicoob projeta ampliar em 15% o crédito rural destinado a produtores gaúchos nesta safra

Sicoob projeta ampliar em 15% o crédito rural destinado a produtores gaúchos nesta safra

JOHN DEERE/DIVULGAÇÃO/JC
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O Sicoob SC/RS, instituição financeira cooperativa, chega à 49ª Expointer com mais de R$ 530 milhões em negócios prospectados antes da abertura da feira, marcada para sábado (29), no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O volume apurado até esta quinta-feira (27) representa crescimento de 141% sobre os R$ 220 milhões registrados no mesmo período do ano passado.

A instituição projeta alcançar R$ 1 bilhão em prospecção de negócios durante a Expointer, que segue até 6 de setembro. O resultado da pré-feira ainda é atualizado diariamente.

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