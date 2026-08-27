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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 15:17

Banco do Brasil inicia renegociações de dívidas rurais pela MP 1.376

Renegociação busca reorganizar dívidas acumuladas após sucessivas perdas no campo

Renegociação busca reorganizar dívidas acumuladas após sucessivas perdas no campo

Fábio Pozzebom/Agência Brasil
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
Com agências

O Banco do Brasil (BB) iniciou nesta quarta-feira (26) as renegociações de dívidas rurais pelas linhas previstas na Medida Provisória (MP) 1.376/2026. Na Região Sul, a instituição identifica 40,2 mil clientes com operações potencialmente elegíveis, que somam R$ 22,9 bilhões.

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