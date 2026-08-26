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CapaAgroMáquinas Agrícolas

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 17:23

Simers vê reorganização, e não perda de relevância da Expointer

Bier avalia que os resultados da Expointer vão além das vendas concretizadas no parque de Esteio

Bier avalia que os resultados da Expointer vão além das vendas concretizadas no parque de Esteio

TÂNIA MEINERZ/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
O presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul (Simers), Claudio Bier, considera que a redução no número de empresas na Expointer é um indicativo do difícil momento econômico do setor, mas não chega a representar um sinal de alerta para a mostra ou para a indústria. Ele reconhece a revisão dos investimentos em feiras, mas a atribui ao endividamento dos produtores rurais e à crise enfrentada pelo agronegócio nos últimos anos.

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