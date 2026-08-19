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CapaAgroExpointer 2026

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 18:11

Inscrição de rústicos cresce 36% na Expointer 2026

Adesão de animais de argola e rústicos soma 7.926 nesta edição

Adesão de animais de argola e rústicos soma 7.926 nesta edição

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Agências
Com o encerramento das inscrições dos animais rústicos para a Expointer 2026, o somatório dos animais que devem participar da feira agropecuária para julgamentos, leilões e provas chegou a 7.926 animais. O número de rústicos aumentou 36% em relação ao ano passado, indo de 1.589 para 2.170 animais inscritos.

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