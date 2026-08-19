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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 17:51

CNA lançará IA gratuita para produtores rurais

Ferramenta está sendo alimentada com dados da base da CNA com informações sobre diferentes segmentos do agro

Ferramenta está sendo alimentada com dados da base da CNA com informações sobre diferentes segmentos do agro

Wenderson Araujo/Trilux
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A Expointer 2026 será palco do lançamento público de uma ferramenta de inteligência artificial generativa desenvolvida pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) para atender produtores rurais de todo o País. Batizada de Joia, a plataforma terá acesso gratuito e funcionará de forma conversacional pelo WhatsApp.

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