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CapaAgroPecuária

Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 11:19

Abate de bovinos e suínos cresce, mas o de frangos recua no 2º trimestre, aponta IBGE

Resultado foi 1,2% menor do que o verificado no 1º trimestre de 2026

Resultado foi 1,2% menor do que o verificado no 1º trimestre de 2026

Lucas Scherer Cardoso/Embrapa/JC
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Agências
Os pecuaristas abateram 10,72 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no 2º trimestre de 2026, segundo os resultados das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados nesta quarta-feira (19), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O volume representou variação positiva de 1,3% em comparação com o 2º trimestre de 2025 e aumento de 4,2% em relação ao 1º trimestre de 2026.

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