Shopping Rural volta à Expointer e amplia oferta aos produtores

O Shopping Rural voltará a funcionar durante a Expointer 2026, de 29 de agosto a 6 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). Criado pela Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac) na edição passada, o espaço entra no segundo ano na feira com oferta de alimentação para os animais e previsão de ampliar a variedade de produtos destinados aos expositores.
Entre os itens estarão pasto verde, feno e silagem. A intenção da Febrac é incorporar gradualmente materiais utilizados no manejo, como cordas e artigos de ferragem, facilitando a compra dentro do próprio parque durante os nove dias de exposição. Segundo o presidente da Febrac, Marcos Tang, a iniciativa reduz a necessidade de transportar das propriedades todo o volume de alimento que será utilizado na feira. “Em uma feira longa como a Expointer, trazer todo o alimento necessário pode exigir um caminhão adicional. Com os produtos disponíveis no parque, o criador consegue adquirir material de qualidade e reduzir esse deslocamento”, explica.
Lançado na Expointer de 2025, o Shopping Rural também funcionou durante a Fenasul Expoleite, em maio deste ano, no mesmo parque. A iniciativa chega, portanto, à segunda Expointer consecutiva depois de também ser utilizada em outra exposição realizada em Esteio.
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