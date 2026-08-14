Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaAgroCrédito Agrícola

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 18:53

BB estima R$ 22,9 bilhões com potencial de renegociação na Região Sul

Renegociação de dívidas pode abrir espaço para novos financiamentos para a safra 2026/2027

Renegociação de dívidas pode abrir espaço para novos financiamentos para a safra 2026/2027

Coopatrigo/Divulgação/JC
Compartilhe:
Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
O Banco do Brasil (BB) estima em R$ 22,9 bilhões o volume de sua carteira na região Sul com potencial de renegociação das dívidas rurais pela Medida Provisória (MP) 1.376, que criou novas condições para a composição de dívidas rurais. O levantamento identifica 40,2 mil clientes potencialmente alcançados nos três estados da região, mas os valores ainda dependem do enquadramento nas regras da medida e da política de crédito da instituição.

Notícias relacionadas