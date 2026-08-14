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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 18:52

Banrisul já tem R$ 1,5 bilhão em renegociações rurais em análise

Produtores começam a encaminhar aos bancos pedidos de renegociação pela MP

Produtores começam a encaminhar aos bancos pedidos de renegociação pela MP

Cleiton Ramão/IRGA/Divulgação/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A publicação da portaria que autoriza a equalização dos juros das linhas de renegociação de dívidas rurais abriu caminho para que os bancos avancem nas contratações previstas pela Medida Provisória (MP) 1.376. No Rio Grande do Sul, o Banrisul já tem mais de R$ 1,5 bilhão em operações em diferentes estágios de análise, enquanto o Sicredi prepara as cooperativas para iniciar o atendimento operacional a partir de segunda-feira.

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