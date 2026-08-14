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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 12:58

Superintendente do MDA no RS destaca Expointer e diálogo com o produtor rural

Milton Bernardes ressalta que o Estado possui a agricultura familiar mais diversa do País

Milton Bernardes ressalta que o Estado possui a agricultura familiar mais diversa do País

Fernanda Bigio Davoglio/Especial?JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O superintendente federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) no Rio Grande do Sul, Milton Bernardes, destaca a chegada da Expointer e o diálogo com o produtor rural no Interior. Para a feira que acontece em Esteio ainda neste mês de agosto, Bernardes exalta o sucesso do Pavilhão da Agricultura Familiar, que registra recordes de público e faturamento — com a ressalva de que outros setores, como de máquinas e animais, ainda arrecadam cifras substancialmente mais expressivas. Ele também aborda os graves desafios enfrentados pelos produtores rurais devido às emergências climáticas, como secas e enchentes, e as políticas de renegociação de dívidas em meio aos anos de crise no campo.

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