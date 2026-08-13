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CapaAgroExpointer 2026

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 20:48

Últimos dias para indicar mulheres que se destacam no meio rural ao prêmio Campo e Batom

A cerimônia de premiação vai ocorrer durante a Expointer

A cerimônia de premiação vai ocorrer durante a Expointer

Campo e Batom/Divulgação/JC
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Maria Amélia Vargas
Maria Amélia Vargas Editora-Assistente
Pela primeira vez, a plataforma Campo e Batom organiza uma premiação exclusiva para valorizar trajetórias femininas no meio rural e dar visibilidade a histórias de liderança, dedicação, inovação e impacto nas comunidades. As indicações podem ser feitas até esta sexta-feira (14), pelo site  www.premiocampoebatom.com.br.  

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