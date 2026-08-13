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CapaAgroApicultura

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 10:34

Mel premiado de Jaquirana conquista certificação orgânica e Selo Arte

Adriana busca agregar valor e ampliar mercados para os méis produzidos em Jaquirana

Adriana busca agregar valor e ampliar mercados para os méis produzidos em Jaquirana

SEBRAE-RS/DIVULGAÇÃO/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A produção de mel da Apicultura do Máximo, de Jaquirana, na Serra Gaúcha, conquistou duas certificações neste ano que ampliam as possibilidades de comercialização. À frente do negócio, a apicultora Adriana de Bortoli da Silva obteve a certificação orgânica em abril e, em julho, o Selo Arte, que permite a venda de produtos artesanais em todo o território nacional.

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