Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaAgroSafra 2026

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 10:09

Safra alcançará 353 milhões de toneladas, 2% maior que a de 2025, afirma IBGE

Arroz, o milho e a soja são os três principais produtos que, somados, representaram 92,9% da estimativa da produção

Arroz, o milho e a soja são os três principais produtos que, somados, representaram 92,9% da estimativa da produção

Pedro Revillion/Palácio Piratini/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
A produção brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve alcançar 353,0 milhões de toneladas, 2,0% maior (ou mais 6,9 milhões de toneladas) que a obtida em 2025 (346,1 milhões de toneladas), com aumento de 1,6% (ou mais 5,6 milhões de toneladas) em relação à de junho de 2026, segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta quinta-feira (13).

Notícias relacionadas