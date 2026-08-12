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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 19:27

Comissão da MP das dívidas rurais é instalada no Congresso

Entidades do agro e representantes do Congresso Nacional conversaram com o ministro Durigan sobre os entraves da MP 1.376

Entidades do agro e representantes do Congresso Nacional conversaram com o ministro Durigan sobre os entraves da MP 1.376

THIAGO COELHO/DIVULGAÇÃO/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A comissão mista responsável pela análise da Medida Provisória (MP) 1.376, que criou novas condições para a renegociação de dívidas rurais, foi instalada nesta quarta-feira (12) no Congresso Nacional. A abertura dos trabalhos ocorre em meio à pressão de entidades do agronegócio por mudanças nas regras de acesso às linhas, consideradas insuficientes para alcançar parte dos produtores endividados.

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