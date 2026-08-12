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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 13:49

Banrisul tem novo comando na diretoria de Desenvolvimento

Robson Santos estava à frente da superintendência executiva de Agronegócios do Banrisul

Robson Santos estava à frente da superintendência executiva de Agronegócios do Banrisul

BANRISUL/DIVULGAÇÃO/JC
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O Banrisul oficializou a posse de Robson Oliveira Santos como diretor de Desenvolvimento, responsável pela área de Agronegócios da instituição. Funcionário de carreira do banco, ele assume a diretoria antes ocupada por Fernando Postal, após atuar nos últimos anos como superintendente executivo de Agronegócios.

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