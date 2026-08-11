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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 17:31

Piá suspende produção enquanto aguarda definição de negócio com a Tirol

Retomada da produção depende de condições operacionais e financeiras, informa a cooperativa

Retomada da produção depende de condições operacionais e financeiras, informa a cooperativa

Cooperativa Piá/Divulgação/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
A Cooperativa Piá, de Nova Petrópolis, suspendeu temporariamente a produção em sua fábrica enquanto aguarda uma definição sobre a operação negociada com a catarinense Tirol. Em nota encaminhada nesta terça-feira (11), a cooperativa afirmou que a indefinição sobre o negócio tornou necessários ajustes operacionais e reconheceu que segue enfrentando dificuldades financeiras.

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