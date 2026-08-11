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CapaAgroHerbicidas

Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 15:33

Grãos e vitivinicultura buscam acordo para reduzir deriva no RS

Folhas novas de videira apresentam formato de leque e desenvolvimento anormal, sintomas associados à deriva de herbicidas hormonais

Folhas novas de videira apresentam formato de leque e desenvolvimento anormal, sintomas associados à deriva de herbicidas hormonais

EUGÊNIO BARBIERI/CONSEVITIS-RS/DIVULGAÇÃO/JC
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Claudio Medaglia
Claudio Medaglia Repórter
Representantes da vitivinicultura e dos produtores de grãos do Rio Grande do Sul articulam a criação de um grupo de trabalho para buscar soluções para a deriva de herbicidas hormonais. A construção envolve o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) e a Federação da Agricultura do Estado (Farsul), com a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação como possível mediadora.

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