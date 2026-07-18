RS registra caso de gripe aviária em aves de subsistência

Foi registrado o primeiro caso de Influenza Aviária de Alto Patogenicidade (IAAP), conhecida como gripe aviária, em aves de subsistência no município de Coqueiros do Sul, na região Noroeste do Rio Grande do Sul. O laudo foi confirmado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas (LFDA-SP) nesta sexta-feira (17/7).
Equipe do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal (DDA), da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), atendeu a notificação de animais no dia 15 de julho, e as amostras coletadas foram enviadas ao laboratório de referência da Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA).
A infecção pelo vírus da gripe aviária em aves de subsistência, que são aves de fundo de quintal, não afeta a condição sanitária do Rio Grande do Sul e do país como livre de IAAP, não impactando o comércio de produtos avícolas. Também ressalta-se que não há risco na ingestão de carne e de ovos, porque a doença não é transmitida por meio do consumo.
O Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul (SVO-RS) realizará visitas nas propriedades e granjas no raio de 10 quilômetros do foco, além de ações de educação sanitária e conscientização.
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